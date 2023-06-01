أنطونوف: واشنطن لا تبالي بجرائم الأوكرانيين ولا قيمة لتصريحات البيت الأبيض

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا مباشرة بعد هجوم المسيّرات الجوية على موسكو تثبت عدم المبالاة بجرائم أتباع بانديرا

وأضاف السفير معلقا على المساعدات الجديدة: "وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي شنها الأوكرانيون على مدينة موسكو وضواحيها. بدلا من محاسبة نظام زيلينسكي، تُظهر واشنطن عدم اكتراث بجرائم أتباع بانديرا في أوكرانيا".

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وأعرب أنطونوف عن اعتقاده بأن حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا البالغة 300 مليون دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة يوم الأربعاء، تعتبر دعما جيدا للنظام الفاسد في كييف.

وانتقد السفير الروسي، تصريحات ممثلي البيت الأبيض العلنية بأن الولايات المتحدة لا تدعم الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، منوها بأنه لا قيمة لها.

وقال أنطونوف: " التصريحات العلنية الصادرة عن البيت الأبيض والتي تزعم أن واشنطن لا تدعم الهجمات الأوكرانية على قلب روسيا – موسكو، عديمة القيمة".

يوم أمس الأربعاء، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، إن الولايات المتحدة تريد تجنب حرب عالمية ثالثة، وبالتالي تعارض الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

المصدر: نوفوستي