ريابكوف: روسيا تعارض انضمام دول فرضت عقوبات ضدها إلى مجموعة "بريكس"

قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، إنه لا ينبغي أن يكون من بين الأعضاء الجدد في مجموعة "بريكس"، أية دول انضمت إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف ريابكوف، في حديث للصحفيين: "هذا الاجتماع الذي يعقد اليوم في جنوب إفريقيا، هو في غاية الأهمية، ويمثل قيمة مضافة لعمل دول المجموعة".

إقرأ المزيد

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية بخصوص وجود رغبة ونية لنقل مكان عقد قمة "بريكس" من جنوب إفريقيا إلى الصين، بالمزيفة.

وقال ريابكوف: "على الأرجح، هذه محاولة لتعقيد العمل العادي في تنسيق بريكس، ومحاولة لفرض نوع من الأجندة الزائفة".

وشدد نائب الوزير الروسي، على أن "دول مجموعة بريكس تمضي قدما، وتثبت قوتها وأهميتها. ربما يكون هذا هو مركز الثقل في العالم متعدد الأقطاب".

المصدر: RT