ريابكوف من جنوب إفريقيا: ثمة محاولات تضليل إعلامي حول قمة "بريكس"

قال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، إن التقارير التي زعمت بأنه سيتم نقل قمة مجموعة "بريكس" من جنوب إفريقيا إلى الصين هي مزيفة، لا يجوز الاسترشاد بها"

وأضاف نائب الوزير في حديثه للصحفيين اليوم الخميس: "أعتقد أن الأمر يتعلق بتضليل إعلامي. ليس لدي أي أساس لإجراء اتصالات مع زملائي من جنوب إفريقيا والصين، من أجل تفعيل هذا الأمر بطريقة ما. وطبعا ليس هذا من الأمور التي نناقشها هنا".

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وتابع ريابكوف: "وما زلنا ننطلق من أن القمة ستنعقد كما هو مخطط ومتفق عليه، في جوهانسبرغ في 20 أغسطس. لا يوجد شيء آخر اليوم، ولا أعتقد أن هذا الموضوع بحاجة إلى الترويج . على الأرجح، هذه محاولة لتعقيد العمل المعتاد ضمن مجموعة "بريكس"، ومحاولة لفرض نوع من الأجندة الزائفة".

وقال نائب الوزير الروسي: "نحن نرى هنا في جنوب إفريقيا الكثير من الذين يطرحون الروايات المختلفة في الفضاء الإعلامي. نحن ننظر إلى كل ذلك بهدوء. في نهاية المطاف، تستخدم وسائل الإعلام هنا مجموعة متنوعة من المصادر، وإلى حد كبير تستخدم وسائل الإعلام الغربية كمراجع لمعاييرها. لكن كل ذلك غير مهم بالنسبة لنا على الإطلاق. نعمل بهدوء حسب المخطط المعروف: القمة ستنعقد في جوهانسبرغ هذا العام، في العام المقبل في قازان".

المصدر: RT