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خارجية جنوب إفريقيا تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في قمة البريكس

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خارجية جنوب إفريقيا تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في قمة البريكس
Globallookpress MFA Russia
وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف وجنوب إفريقيا ناليندي باندور (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الخارجية لجنوب إفريقيا عن أنها تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في اجتماعات وزراء الخارجية في يونيو وقمة البريكس في أغسطس.

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جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا ناليندي باندور، التي صرحت: "أقر بالاجتماع الوزاري لدول البريكس والقمة الخامسة عشرة لبريكس. ولأغراض منح الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في القسم 6-1-أ من القانون المذكور".

وسيعقد الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في كيب تاون في الفترة من 1-2 يونيو، وستعقد قمة البريكس في الفترة من 22-24 أغسطس في مقاطعة غوتنغ بجنوب إفريقيا.

وقد بدأت مناقشة شكل القمة والوجود حضوريا في جنوب إفريقيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بتوقيفه. وبموجب نظام روما الأساسي، يطلب من الدول الموقعة تسليم الصادرة بشأنهم أوامر توقيف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد وقعت جنوب إفريقيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2000.

المصدر: تاس

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