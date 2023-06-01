الأمين العام لـ "الناتو" يعلق على الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية

علق الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ على الضربات التي طالت منشآت مدنية على الأراضي الروسية بأن "من حق أوكرانيا أن تدافع عن نفسها".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف، حيث تابع: "موقفنا من هذه القضية لم يتغير: لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها".

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إلا أن ستولتنبرغ استدرك: "لكن هذا لا يجعل أعضاء (الناتو) والحلف جزءا من الصراع. كان هذا قرارانا: دعم أوكرانيا دون التحول إلى طرف في الصراع. لدى (الناتو) مهمتان رئيسيتان في هذا الشأن، دعم أوكرانيا ومنع هذا الصراع من التوسع خارج حدود أوكرانيا".

وأضاف ستولتنبرغ أن "الناتو" سوف يواصل دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال يوم أمس إن الغرب لم يدن هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على موسكو.

وكانت طائرات مسيرة أوكرانية قد هاجمت موسكو ومناطقها صباح يوم أمس الثلاثاء، بلغ عددها، وفقا لوزارة الدفاع الروسية ثمان طائرات، تم إسقاط خمسة منها، وتم التعامل مع الثلاثة الباقية بواسطة الحرب الإلكترونية.

احتاج شخصان إلى مساعدة طبية في موسكو، ولم يكونا بحاجة إلى البقاء في المستشفى، فيما أصيب عدد من المباني بأضرار طفيفة.

المصدر: نوفوستي