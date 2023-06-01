العملية العسكرية في أوكرانيا .. الجيش الروسي يعلن حصيلة ضرباته خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس أن خسائر قوات كييف خلال اليوم الماضي شملت نحو 660 جنديا وطائرة "سو-25" و17 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه تم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية والقضاء على نحو 45 جنديا للعدو على محور كوبيانسك، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل 80 جنديا على محور كراسني ليمان، إضافة إلى تصفية 120 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه ونحو 20 آخرين على محور خيرسون.

وأفادت الدفاع الروسية بأنه على محور دونيتسك، حيث قتل حوالي 395 جنديا أوكرانيا خلال يوم، تخوض وحدات من فيلق الجيش الأول معارك في منطقة أفدييفكا، بينما تواصل الفصائل الهجومية للواء 5 الآلي وقوات "أحمد" الخاصة، العمليات الهجومية على محور مارينكا التكتيكي.

وتضمنت خسائر الجيش الأوكراني على المحاور المذكورة دبابة، ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا"، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، و2 من طراز "دي-20" و2 آخرين من طراز "دي-30"، إضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "غراد".

وأكدت الدفاع الروسية تدمير مستودعين للذخيرة في دونيتسك ومركزي قيادة للوائين أوكرانيين في دونيتسك وزابوروجيه.

وأشار تقرير الدفاع الروسية إلى إصابة 103 وحدات مدفعية أوكراينة في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 149 منطقة خلال يوم.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في مقاطعة زابوروجيه، كما اعترضت 16 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" و"أولخا" ودمرت 17 طائرة بدون طبار في مناطق متفرقة.

ووصل إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 430 طائرة، و235 مروحية، و407 4 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9352 دبابة ومدرعة أخرى، و105 1 راجمة صواريخ، و4954 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و10587 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية