قائد مجموعة "أحمد" الشيشانية يعلن استعداده لشن هجوم جديد في دونيتسك

أعلن قائد مجموعة القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، أبتي علاء الدينوف عن استعداد قواته لشن هجوم على قطاع جديد للجبهة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

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جاء ذلك في منشور لعلاء الدينوف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتب: "بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، تم نقل قوات (أحمد) الخاصة إلى قطاع جديد. وبقي جزء من قواتنا وعتادنا في القطاع القديم بجمهورية لوغانسك الشعبية. كذلك تم تعيين فوج واحد تحت قيادتي، ويتم إعداد فوجين آخرين، وقد بدأنا في الاستعداد لأعمال هجومية نشطة".

وبحسب قوله، فإن القوات الخاصة "أحمد" قادرة على أداء أي مهمة تكلف بها، واختتم علاء الدينوف بالقول: "إذا تم نقلنا إلى اتجاه دونيتسك، فأنا أضمن أن القوات الخاصة (أحمد) ستفعل كل شيء من أجل تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكان حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف قد أعلن في وقت سابق أن الوحدات الشيشانية قد تلقت أمرا بإعادة الانتشار، حيث أصبحت أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية منطقة مسؤوليتهم، فيما أشار التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية يوم أمس إلى النجاحات التي حققتها قوات "أحمد" في أرض المعركة.

المصدر: نوفوستي