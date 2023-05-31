الدفاع الروسية تعلن عن عمليات هجومية ناجحة لقوات "أحمد" الشيشانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عمليات هجومية ناجحة لمفرزة اللواء الخامس للبنادق الآلية والقوات الخاصة "أحمد" الشيشانية في منطقة ماريينكا.

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وكان حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف قد أعلن يوم أمس عن إعادة قوات "أحمد" الخاصة لانتشارها استعدادا لبدء الهجوم وتنفيذ أعمال عسكرية وتحرير بعض القرى في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضح قديروف أن وحدات "أحمد" الأخرى، التابعة لوزارة الدفاع والحرس الروسي، والواقعة على خط التماس بين منطقتي زابوروجيه وخيرسون، قد تلقت نفس الأوامر ببدء الهجوم.

المصدر: RT