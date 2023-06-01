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انفجارات في كييف وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا

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انفجارات في كييف وصافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق بأوكرانيا
AP Evgeniy Maloletka
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أعلنت السلطات الأوكرانية عن وقوع انفجارات في العاصمة ومقاطعة كييف وعمل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكر عمدة كييف فيتالي كليتشكو، فجر الخميس، عن سقوط أجزاء من الصواريخ أو الطائرات المسيرة في بعض المناطق من العاصمة.

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وأكد كليتشكو والإدارة العسكرية لمدينة كييف أن الحطام أصاب عدة سيارات وألحق أضرارا بالمباني وتسبب بالحرائق.

وقتل شخص واحد وأصيب 3 آخرون على الأقل بجروح، حسب سلطات العاصمة الأوكرانية.

وقبل ذلك دوت صافرات الإنذار في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية ألأخرى.

المصدر: وكالات

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