سلاح الجو الروسي يقصف نقاط انتشار للواء الأول من القوات الخاصة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطيران الحربي التابع لقوات مجموعة "زاباد" الروسية قصف نقاط انتشار للواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية.

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرغي زيبنسكي، في تصريح صحفي إن "طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية على نقاط انتشار مؤقتة للواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية، وأيضا على مناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواءي الدفاع الإقليمي المنفصلين 14 و92".

بالإضافة لذلك، وفي سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، دمرت نيران المدفعية الروسية طاقمي هاون للجيش الأوكراني، كما دمرت مدفعي هاوتزر" دي - 20 " و "دي-30 ".

كما أشار زيبنسكي إلى إحباط 5 محاولات تناوب للقوات الأوكرانية على المحاور الأمامية.

المصدر: سبوتنيك