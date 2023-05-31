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"بلومبرغ": فرنسا تعارض استخدام كييف المساعدة العسكرية لشن هجمات على الأراضي الروسية

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Globallookpress
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ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الحكومة الفرنسية تعارض استخدام نظام كييف المساعدات العسكرية في شن هجمات على الأراضي الروسية.

وأوضحت الوكالة نقلا عن ممثل للسلطات الفرنسية، أن "الحكومة الفرنسية تدعم كييف في الدفاع عن أراضيها، لكنها تعتقد أن المساعدة العسكرية التي تقدمها باريس لأوكرانيا لا ينبغي أن تستخدم لشن هجمات على الأراضي الروسية".

كما أضافت أن "فرنسا ليست في وضع يمكنها من إملاء كيفية إدارة الأعمال على أوكرانيا".

وذكرت الوكالة أن "ممثل السلطات الفرنسية أكد أن حلفاء نظام كييف يحاولون عدم مناقشة هذه القضية، لأنها تثير الجدل".

وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، في مقابلة مع الوكالة إن "ما يحدث في روسيا يصعب تقييمه".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، احتمال إعادة الغرب النظر في مساعدته لأوكرانيا إذا طال أمد النزاع، معلقا الآمال الكبيرة على عدم فشل "الهجوم المضاد" المحتمل من قبل كييف.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن أوروبا سيتعين عليها عاجلا أم آجلا، التفكير والإجابة عن أسئلة شعوبها عن سبب ضخ قادتها الأسلحة إلى أوكرانيا.

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المصدر: تاس 

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