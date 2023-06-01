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صحيفة: الناتو يحضر خطة سرية تتضمن سيناريو المواجهة العسكرية مع روسيا

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صحيفة: الناتو يحضر خطة سرية تتضمن سيناريو المواجهة العسكرية مع روسيا
Globallookpress
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أفادت صحيفة Responsible Statecraft بأن حلف الناتو أعد خطة سرية لمواجهة عسكرية مع روسيا.

وكتب المراقب ايان دافيس في مقاله للصحيفة أنه خلال قمة حلف الناتو في فيلنيوس سيبحث الحلف إقرار "آلاف الصفحات من الخطط العسكرية السرية"، التي ستتضمن، ولأول مرة منذ انتهاء الحرب الباردة، سيناريو المواجهة العسكرية مع روسيا.

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وأشار المقال إلى أن مسؤولي الناتو أعدوا تلك الوثائق وراء الأبواب المغلقة دون أي دراسة أولية من قبل نواب البرلمانات والخبراء المستقلين.

واعتبر دافيس أن "عدم شفافية عمليات التخطيط العسكري البعيد المدى داخل الحلف يشكل مشكلة جدية بالنسبة للرقابة الديمقراطية".

وأورد الصحفي تصريحات رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو الأميرال روب باور، بأن دول الحلف يجب أن تكون على استعداد لنزاع محتمل.

يذكر أن قمة الناتو ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي

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