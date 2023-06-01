تهديد مدفيديف يثير قلق جنرال بريطاني

أعرب الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية ريتشارد دانات، عن قلقه إزاء تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا.

وبعد الإشارة إلى أن مدفيديف يعتبر بريطانيا في حالة حرب فعلية مع روسيا، شدد دانات على أنه لا يريد أن تستخدم أوكرانيا الصواريخ المجنحة البريطانية من طراز "ستورم شادو" لضرب الأراضي الروسية.

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وقال الجنرال البريطاني السابق في حديث لقناة Sky News: "تصريح مدفيديف هذا يثير بعض الخوف، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نقلق كثيرا".

ونوه بأن "الأوكرانيين أحرار في استهداف الأراضي الروسية بأسلحة من إنتاجهم، لكن لا يجوز أن تستخدم كييف الأسلحة الغربية لقصف الأراضي الروسية".

وأضاف: "نحن لا نريد أن نرى صواريخنا المجنحة من طراز Storm Shadow في الأراضي الروسية".

يوم أمس الأربعاء، أعلن مدفيديف، أن أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا، بالنظر إلى أن بريطانيا عمليا في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.

وجاء ذلك في تعليق مدفيديف على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بأن أوكرانيا لها الحق "في استخدام القوة" خارج حدودها.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إنه "يجب على المسؤولين الأغبياء في بريطانيا، عدونا الأبدي، أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي المعترف به، والذي ينظم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة، بما في ذلك اتفاقيات لاهاي وجنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يمكن أيضا اعتبارهم في حالة حرب".

وأضاف مدفيديف: "اليوم، تعمل بريطانيا كحليف لأوكرانيا، وتزودها بالمساعدات العسكرية في شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تشن حربا غير معلنة ضد روسيا. وفي هذه الحالة، فإن أيا من مسؤوليها (عسكريا ومدنيا، المساهمين في الحرب) هدف عسكري مشروع".

المصدر: نوفوستي