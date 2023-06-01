بوشيلين: الوحدات الشيشانية تظهر أداء جيدا

أكد دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك أن الوحدات الشيشانية أظهرت أداء جيدا بمنطقة العملية الخاصة، معربا عن أمله بأن يحالفها النجاح في معارك تحرير بلدة مارينكا أيضا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف أن الوحدات الشيشانية تلقت أمرا بإعادة انتشار قواتها وأصبحت منطقة مسؤوليتها هي أراضي جمهورية دونيتسك، حيث تم نشر قوات "أحمد" الخاصة وفوج "سيفر أحمد" (أحمد الشمال) على محور مارينكا جنوب غرب مدينة دونيتسك.

إقرأ المزيد

وقال بوشيلين في تصريح لوكالة "نوفوستي": "الآن منطقة مسؤولية الوحدات الشيشانية هي محور مارينكا. لقد أظهرت الوحدات الشيشانية أداء جيدا، بما في ذلك في معارك ماريوبول في حينها. لذلك نحن نعول عليها، وكالعادة سنتعاون بشكل وثيق".

والأربعاء، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن فصائل هجومية من اللواء 5 للمشاة الميكانيكية وجنود من قوات "أحمد" الخاصة يحرزون تقدما على محور مارينكا.

المصدر: "نوفوستي"