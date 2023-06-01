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بوتين: لا يساورني شك بشأن انتصارنا في العملية العسكرية الخاصة

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بوتين: لا يساورني شك بشأن انتصارنا في العملية العسكرية الخاصة
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته المطلقة في انتصار روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال اجتماع بالفيديو للرئيس الروسي مع الأسر متعددة الأطفال، حيث تطرق أحد المتحدثين في الاجتماع إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قائلا: "أنا واثق من أن النصر سيكون دائما حليفنا، وستكون بلادنا في نهاية المطاف ضامنا للسلام والأمن".

فأجاب بوتين: "سيكون الأمر كما قلت. نحن بلا شك ندافع عن أرضنا وقيمنا. ولا أشك في أن النصر سيكون حليفنا".

المصدر: نوفوستي

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