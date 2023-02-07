آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /07.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.

قديروف: وحدات الجيش الروسي تحصل على 50 شاحنة مزوّدة بمدافع مزدوجة مضادة للجو

روسيا ترفع حجم إنتاج القذائف المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"

رئيس الوزراء البولندي يشبه الاتحاد الأوروبي بـ "مدمن مخدرات" يتعاطى الغاز الروسي

الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية يناقشان دعم أوكرانيا وقمة الاتحاد الأوروبي

رغم رفض بايدن.. سيناتور أمريكي لا يستبعد تزويد أوكرانيا بالطائرات الغربية لاحقا

الدفاع الهولندية: قدمنا مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 1.07 مليار يورو