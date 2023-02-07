زاخاروفا: الأموال الروسية المصادرة في الولايات المتحدة ستنتهي في جيوب الفاسدين من الحكومة الأوكرانية

أفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الأموال المصادرة من رجل الأعمال الروسي، كونستانتين مالوفيف، في الولايات المتحدة الأمريكية، لن تصل إلى الميزانية الأوكرانية.

وأضافت زاخاروفا، أن الأموال المصادرة، لن تصل إلى الشعب الأوكراني كما يدعي الأمريكيون، وإنما سينتهي بها المطاف في جيوب النخبة الأوكرانية الفاسدة، الموالية للحكومة.

وتابعت زاخاروفا: "يبدو أن الولايات المتحدة هي من تضع آليات سرقة ممتلكات الروس وأصولهم، صحيح أن "الفتات" من هذه الأموال سيصل إلى الأوكرانيين، إلا أن الغنيمة الأكبر ستستقر في الولايات المتحدة، وجيوب النخبة الأوليغارشية الأوكرانية الفاسدة، الموالية للحكومة، وهذا ما سيقوض الثقة في النظام الأمريكي المالي، بشكل كبير".

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وأفادت شبكة CNN، في وقت سابق، نقلا عن المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، ونظيره الأوكراني، أندريه كوستين، بأن الولايات المتحدة حولت أكثر من 5 ملايين دولار، إلى أوكرانيا، تمت مصادرتها من رجل الأعمال الروسي، كونستانتين مالوفيف.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها السلطات الأمريكية أصول روس خاضعين للعقوبات الأمريكية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأموال الروسية لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية+ RT