محكمة أمريكية تسمح بمصادرة 5.4 مليون دولار من أصول الملياردير الروسي مالوفييف المجمدة

قضت محكمة فدرالية أمريكية بأنه سيكون بإمكان النيابة العامة الأمريكية مصادرة 5.4 مليون دولار من الأصول المجمدة لرجل الأعمال الروسي، الملياردير قسطنطين مالوفييف.

وأصبح القرار الذي أصدره القاضي بول غارديفي في محكمة مانهاتن الفدرالية بنيويورك، الخميس، أول حكم يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.

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ويمهد القرار الطريق لتقديم الأموال الروسية المجمدة لأوكرانيا، حيث وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في العام الماضي على قانون يسمح لوزارة العدل الأمريكية بتحويل بعض الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مالوفييف في عام 2014، حيث اتهم مالوفييف بدعم قوات الدفاع الشعبي المناهضة لكييف في منطقة دونباس. وفي 2022 اتهمته واشنطن بالتحايل على العقوبات.

المصدر: رويترز