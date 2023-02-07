"نيويورك تايمز": القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في إقليم دونباس

أفادت صحيفة New York Times الأمريكية، في مقال نشرته، بأن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة في صفوفها، على جبهة دونباس، فضلا عن تذمر الجنود من نقص الأسلحة والذخائر.

ووفقا للصحيفة، فإن أحد المستشفيات الواقعة في الخطوط الأمامية لإقليم دونباس، في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، ممتلئة بمئات الجرحى، وجثامين الجنود الأوكرانيين.

ونشرت الصحيفة، نقلا عن العديد من الجنود، والأطباء العسكريين الأوكرانيين، تذمرهم، من صعوبة الأوضاع، وظروف العمل القاسية، ونقص الأسلحة الذخائر، وشح المعدات الطبية، ونقص الكادر البشري المناوب، وعدم اكتراث الحكومة الأوكرانية لمعاناتهم.

كما نشرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، مقالا يفيد بأن القوات الأوكرانية تعاني من مشكلة كبيرة في الانضباط، وهروب الجنود بأعداد كبيرة من ساحات المعارك، بسبب الظروف القاسية التي يعانون منها، ونقص الأسلحة، إضافة إلى القيادة الأوكرانية التي لا تبالي بمصيرهم، وظروفهم الصعبة.

ما دفع الحكومة الأوكرانية، إلى اصدار قاون عسكري جديد، يقضي بمضاعفة عقوبة العسكريين المخالفين، لتعليمات قيادتهم، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المواطنين الأوكرانيين، من ذوي العسكريين وعائلاتهم، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنها منظمة Reanimation Package of Reforms Coalition، التي أوضحت أن القانون العسكري الجديد، سيعيق عمل المؤسسات الحقوقية في حماية حقوق العسكريين المدانين بارتكاب جرائم أو مخالفات عسكرية أو قانونية، وسيقلل من الدافع الوطني لدى الجنود خلال الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن اعتماده لن يشكل خطرا على حقوق الإنسان وحسب، وبل وعلى الدفاعات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي