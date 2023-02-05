"بوليتيكو": الجنود الأوكرانيون يبررون سبب تخليهم عن مواقعهم

كشف جنود أوكرانيون، أن زملاءهم يهربون من ساحات القتال، تجنبا "للموت العبثي"، بسبب نقص العدد والعتاد، وعدم مقدرتهم على مواجهة القوات الروسية.

وأفادت صحيفة Politico في مقال نشرته، بأن الجنود الأوكرانيين يخالفون تعليمات القيادة الأوكرانية في كثير من الحالات، ومنهم من يتناول الكحول خلال المعارك، ويتصرف بشكل غير لائق، والكثيرون تركوا مواقعهم دون إذن من قادتهم.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن جندي أوكراني غادر مدينة أرتيميفسك مؤخرا، أن مغادرة المواقع تعتبر السبيل الوحيد أمام الجنود الأوكرانيين للنجاة بحياتهم، وتحديدا عندما يتاخر وصول الذخائر، وعدم توفر بدلاء مناوبين، حيث يقضي الكثير من الجنود عدة أيام داخل الخنادق دون نوم أو راحة.

بدورها، أشارت المجندة الأوكرانية، يفغينيا زاكريفسكايا، إلى أن القوات الأوكرانية، تعاني من قلة الراحة، والإنهاك، بسبب عدم توفر جنود مناوبين، لاستبدال الفرق المقاتلة.

وأكد الجنود الأوكرانيون، على أن حالة عدم الانضباط في صفوفهم، نابعة من عدم اكتراث القيادة الأوكرانية، بالظروف القاسية التي يعانون منها.

المصدر: نوفوستي