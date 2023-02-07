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قديروف: وحدات الجيش الروسي تحصل على 50 شاحنة مزوّدة بمدافع مزدوجة مضادة للجو

العلوم والتكنولوجيا

قديروف: وحدات الجيش الروسي تحصل على 50 شاحنة مزوّدة بمدافع مزدوجة مضادة للجو
warfiles.ru
صورة ارشيفية
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تتسلم الوحدات الشيشانية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة معدات حربية جديدة.

وقال رئيس الشيشان، رمضان قديروف في مدوّنته على قناة "تليغرام" التابعة له إنه قد تفقد شخصيا  شاحنات "أورال" المزوّدة بمنظومات " زو – 23-2" للمدافع المضادة للجو.

وأشار رمضان قاديروف إلى أن وزارة الدفاع الروسية سلّحت الشاحنات بمدافع عيار 23 ملم التي تبلغ سرعة الرمي منها 2000 طلقة في الدقيقة، ومنذ ذلك الحين لن تخاف الشاحنات المزودة بالمدافع، حسب قديروف، من دبابات "ليوبارد" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية".

قديروف: وحدات الجيش الروسي تحصل على 50 شاحنة مزوّدة بمدافع مزدوجة مضادة للجو
oryxspioenkop.com
صورة أرشيفية

وأوضح رمضان قديروف أن مؤسسة بطل روسيا أحمد حاج قديروف (والد رمضان قديروف)  قد اشترت  نحو 50 شاحنة من هذا النوع لترسلها إلى كل الوحدات الشيشانية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، ما  سيزيد إلى حد بعيد من القدرة القتالية للوحدات العسكرية.

يذكر أن منظومات " زو–23-2"  المزدوجة المضادة للجو تستخدم لمكافحة الأهداف المحلّقة على ارتفاع منخفض وبصورة خاصة، المروحيات والمسيّرات الانتحارية  والدرونات وغيرها من الأهداف الجوية المحلّقة على ارتفاع منخفض.

علاوة على ذلك فإن المدافع المضادة للجو تصلح جيدا لضرب المدرعات الخفيفة ومشاة العدو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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