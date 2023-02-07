وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 300 جندي أوكراني وتدمير مستودعات أسلحة وذخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 300 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير مستودعات أسلحة وإسقاط 9 طائرات مسيرة.

وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية إن الطيران الروسي قصف مراكز تجمع القوات الأوكرانية وانتشار الآليات العسكرية في مناطق بمقاطعة خاركوف ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 جنديا وتدمير عدد من الآليات وكذلك مدفعية.

وفي محو كراسنو-ليمان تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير مستودع لقذائف المدفعية.

في اتجاه دونيتسك، أسفرت العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية عن مقتل أكثر من 90 جنديا أوكرانيا.

وفي جنوب دونيتسك وفي اتجاه زابوروجيه لقي أكثر من 80 جنديا أوكرانيا مصرعهم وتم تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة وعدد من المدافع.

وفي محو خيرسون ونتيجة قصف القوات الروسية لتجمع للقوات الأوكرانية تم القضاء على نحو 20 جنديا وتدمير مستودع للذخيرة.

كذلك أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 9 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية واعترضت 7 صواريخ من نوع "هيمارس" و"أوراغان".

المصدر: RT