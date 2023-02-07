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رغم رفض بايدن.. سيناتور أمريكي لا يستبعد تزويد أوكرانيا بالطائرات الغربية فيما بعد

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رغم رفض بايدن.. سيناتور أمريكي لا يستبعد تزويد أوكرانيا بالطائرات الغربية فيما بعد
Globallookpress Carolyn Kaster / Pool via CNP
العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس كونس
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صرح العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس كونس بأن الدول الغربية قد تزود أوكرانيا بالطائرات المقاتلة في مرحلة معينة في المستقبل.

وقال كونس خلال مؤتمر في مدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير، يوم الاثنين، تعليقا على رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن توريد الطائرات لأوكرانيا: "أتفهم واحترم الـ "لا" الحازمة ردا على سؤال ما إذا سنقدم "إف 16"... وحسبما أفهم، فإننا لن نقدم المقاتلات الآن".

وتابع: "وفي نهاية المطاف يجب أن نتحدث عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وكيف يمكن لأوكرانيا أن تشعر بثقة عندما تدخل في مفاوضات مع روسيا في غياب الضمانات الأمنية؟ وهذا ما سيتعين عليها القيام به في لحظة معينة".

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واعتبر السيناتور أن روسيا ستواصل عملياتها العسكرية حتى يضمن الغرب "أمنا كافيا لأوكرانيا من خلال تقديم الأسلحة التي ستسمح للأوكرانيين بحماية وطنهم".

وأضاف: "هل سيشمل ذلك في نهاية المطاف المقاتلات المتطورة من مصدر غربي؟ أعتقد نعم"، مشيرا مع ذلك إلى أن تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام تلك الطائرات سيستغرق وقتا طويلا.

وأعرب عن قناعته بأنه "على المدى البعيد يجب أن نحدد ماذا سيتيح لأوكرانيا إمكانية تحقيق السلام، من خلال الانتصار في الميدان أولا، وثانيا من خلال وجود أنظمة الأسلحة الضرورية لردع الغزو الروسي المستقبلي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم طائرات "إف 16" لأوكرانيا.

المصدر: تاس

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