وزارة الدفاع الروسية تستعد لتسليم جنودها زيا عسكريا من طراز جديد بداية الربيع

أفادت شركة RBK الروسية، بأن وزارة الدفاع الروسية، أنهت وضع اللمسات الأخيرة، على الزي العسكري الجديد، للجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت الشركة، نقلا عن مصادرها، أن التعديلات الجديدة ستحافظ على شكل الزي العسكري، إلا أنه سيتم تحسين جودة الأقمشة والدرزات، والعزل الخارجي، للحفاظ على الحرارة، ولم تحدد الشركات التي ستعمل على إنتاجها.

وأشارت الشركة، إلى أن "الجيل الجديد" من الأزياء، أخذ في الاعتبار رغبات جميع فئات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت الشركة، نقلا عن وزارة الدفاع الروسة، أن الزي العسكري الجديد، يتضمن مجموعة متنوعة، بما فيها الشتوية الميدانية المقاومة للرياح والأمطار، والأزياء الموسمية، والصيفية، إضافة إلى مختلف أنواع الأحذية العسكرية، منها أحذية خفيفة الوزن، وأحذية صيفية، وأحذية خاصة للموسم الشتوي، وأحذية مطاطية.

وسيتم تسليم الزي الميداني الجديد للقوات الروسية خلال فصل الربيع المقبل.

المصدر: نوفوستي