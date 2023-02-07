بوشيلين: القوات الروسية تتقدم في محيط سيفيرسك

صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن وحدات القوات الروسية نجحت في التقدم بمحيط مدينة سيفيرسك.

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جاء ذلك خلال تصريحات لبوشيلين لبرنامج "سولوفيوف لايف" مع الإعلامي فلاديمير سولوفيوف، حيث تابع أن "تحرير سيفيرسك هو أمر مهم من الناحية الاستراتيجية للاقتراب من تحرير كراسني ليمان"، مشيرا إلى أن هناك نجاحات حققتها مجموعة فاغنر في هذا الاتجاه، وقال: "إن ذلك لا زال في الضواحي، لكن كل قرية يتم تحريرها في هذا الاتجاه مهمة".

ووفقا له، تتحرك الوحدات الروسية على طول خط المواجهة بأكمله في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي