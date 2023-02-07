لافروف: ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي أحد مظاهر النهج الاستعمارية
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قال وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف إن "ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي أحد مظاهر النهج الاستعمارية".
لافروف: سنواصل المساعدة في حل الأزمات في إفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية دون التدخل فيه
لافروف: ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي أحد مظاهر النهج الاستعمارية
لافروف: الغرب يسعى لفرض هيمنته على جميع شعوب العالم
لافروف: على الدول الغربية قبول حقيقة ان العالم يتغير مع ضرورة احترام البلدان الأخرى.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره المالي من العاصمة باماكو https://t.co/p7ejTkDNy6— RTARABIC (@RTarabic) February 7, 2023