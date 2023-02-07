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لافروف: ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي أحد مظاهر النهج الاستعمارية

أخبار العالم

لافروف: ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي أحد مظاهر النهج الاستعمارية
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قال وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف إن "ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي أحد مظاهر النهج الاستعمارية".

لافروف: سنواصل المساعدة في حل الأزمات في إفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية دون التدخل فيه

لافروف: ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي أحد مظاهر النهج الاستعمارية

لافروف: الغرب يسعى لفرض هيمنته على جميع شعوب العالم

لافروف: على الدول الغربية قبول حقيقة ان العالم يتغير مع ضرورة احترام البلدان الأخرى.

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