قال وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف إن "ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي أحد مظاهر النهج الاستعمارية".

لافروف: سنواصل المساعدة في حل الأزمات في إفريقيا مع دعم الحوار بين الأطراف المحلية دون التدخل فيه

لافروف: ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز تعاوننا مع مالي هي أحد مظاهر النهج الاستعمارية

لافروف: الغرب يسعى لفرض هيمنته على جميع شعوب العالم

لافروف: على الدول الغربية قبول حقيقة ان العالم يتغير مع ضرورة احترام البلدان الأخرى.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره المالي من العاصمة باماكو https://t.co/p7ejTkDNy6 — RTARABIC (@RTarabic) February 7, 2023