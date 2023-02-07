مدفيديف يدحض إمكانية "السيناريو الكوري" في أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن الحديث عن "السيناريو الكوري" في أوكرانيا ليس أكثر من "أطروحة للاستهلاك المحلي".

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جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" كتب فيه:

"مرة أخرى حول كيفية أن تصبح بقايا أوكرانيا كوريا الجنوبية الجديدة.

من الواضح أن الحديث عن (السيناريو الكوري) ليس أكثر من قائمة أمنيات. كما أن لو ما تبقى من أوكرانيا سيظل تحت سيطرة وحماية الغرب، وبعد ذلك سنصل إلى مستوى جمهورية كوريا الجنوبية، ويظل هناك بعض الأمل في إعادة التوحيد مع الأراضي السابقة. وتلك ليست سوى أطروحة للاستهلاك المحلي لا أكثر.

صحيح أن أصحاب الدعاية الأوكرانية لا يكتبون أن الانقسام على طول خط العرض 38 أدى إلى بلدين مستقلين، في حين أن دونباس والأراضي الأخرى أصبحت جزءا من روسيا، الدولة العظمى التي تتمتع بالسيادة الكاملة وأقوى الأسلحة.

شيء جدير بالملاحظة هنا، وهو تخلي كييف المحرج عن فرضية أنه لا يمكن أن يكون هناك نصر، وإنما، وفي أفضل الأحوال، التقسيم إلى أجزاء. إلا أنه في الواقع، تلك هي الخطوة الأولى نحو التعرف على الحقائق التي نشأت على الأرض.

المصدر: تليغرام