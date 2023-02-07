رئيس الوزراء البولندي يشبه الاتحاد الأوروبي بـ "مدمن مخدرات" يتعاطى الغاز الروسي

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي، في مؤتمر حول دعم أوكرانيا في وارسو، بأن أوروبا تعتمد اعتمادا كبيرا على الوقود الروسي بسبب ضعفها، واصفا إياها بـ "مدمن المخدرات".

وقال رئيس الوزراء: "لقد تبادل الغرب النضال من أجل الحرية بعقود مع الأوليغارشية الروسية"، مضيفا بسبب ضعفها، فإن أوروبا "مثل مدمن المخدرات" تأتي من أجل المزيد وتوافق على أي أسعار للوقود.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه خيارا، إما انتصار روسيا وهزيمة الغرب، أو "نهضة الثقافة الغربية"، وأوضح السياسي أن هناك الآن صراعا لإقامة نظام عالمي جديد.

وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي، وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، ما انعكس على قطاعات أخرى من الاقتصاد.

كما تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخما قياسيا منذ عقود.

المصدر: نوفوستي