آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /06.02.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- القوات الأوكرانية تعترف بسيطرة الجيش الروسي على أكثر من ثلث أرتيموفسك
- قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك بـ 6 قذائف عيار 155 ملم
- وسائل إعلام: فنلندا تخطط للانضمام إلى "الناتو" بمعزل عن السويد إذا نالت الموافقة
- الأمم المتحدة تؤكد أهمية تجديد صفقة الحبوب في مارس المقبل
- أوكرانيا تستولي على ممتلكات روسية بقيمة 54 مليون دولار
- الدفاع الروسية تعلن عن تصفية نحو 300 جندي أوكراني على كافة المحاور وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية
- "نوفاتيك" الروسية تبحث مع الهند توريدات الغاز المسال
- بوتين يعين نورغالييف في منصب النائب الأول لسكريتير مجلس الأمن الروسي
- مستشار سابق في البنتاغون: الناتو سينهار إذا لم تبدأ المفاوضات حول أوكرانيا
- وزير الدفاع الأوكراني يرفض تعيينه وزيرا للصناعات الاستراتيجية
- أنباء عن استخدام القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية قرب مدينة أرتيموفسك
- الكرملين: بوتين لا يخطط للحديث مع غروسي خلال زيارته لموسكو
- بوليانسكي: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا بوسائل عسكرية إن استمر الغرب بتزويد كييف بالأسلحة
- مينسك: بناء كييف سياجا على الحدود بيننا مسألة "مكلفة وغير مجدية"
- زيلينسكي يعقد اجتماعا مع القيادة العسكرية لبحث الوضع في باخموت
- رئيس المجلس الأوروبي يدعو زيلينسكي إلى حضور قمة الاتحاد في بروكسل
يتبع..