زيلينسكي يعقد اجتماعا مع القيادة العسكرية لبحث الوضع في باخموت

عقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا مع القيادة العسكرية، بحث خلالها إمدادات القوات الأوكرانية في مدينة باخموت (أرتيوموفسك).

وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين، أن "زيلينسكي عقد اجتماعا جديدا للقيادة العامة. وأعار اهتماما خاصا لمواقع قوات الدفاع في محور باخموت وكيفية تزويدها بالأسلحة والذخيرة الضرورية".

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وأضاف المكتب أن القيادة "اطلعت على المعلومات العملياتية التي قدمتها الاستخبارات عن العمليات المحتملة للعدو في الوقت القريب".

وجرت خلال الاجتماع دراسة الخيارات لتعيين رؤساء جدد للإدارات العسكرية في المقاطعات في عدد من المناطق.

وكان زيلينسكي قد أعلن أن القوات الأوكرانية لا تعتزم الانسحاب من باخموت، على خلفية المعلومات عن تقدم القوات الروسية على هذا المحور.

المصدر: نوفوستي