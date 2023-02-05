أشبه بخطاب الهزيمة.. زيلينسكي يصف الوضع العسكري في دونباس بأنه "صعب للغاية"

وصف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الوضع في دونباس بأنه "صعب للغاية"، مشيرا إلى أن المعارك الجارية هناك "ضارية".

وفي رسالة فيديو في قناته على "تيلغرام"، أكد زيلينسكي أيضا أن الهجوم الذي يشنه الجيش الروسي مستمر على الخطوط الأمامية.

يشار إلى أنه في وقت سابق، قال زيلينسكي إن القوات المسلحة للبلاد لن تتنازل عن مدينة أرتيوموفسك.

وقبل ذلك، قال مستشاره، ميخائيل بودولاك، إن كييف تدفع ثمناً باهظاً من أجل احتفاظها بالسيطرة على المدينة، في الوقت الذي رفض فيه تحديد العدد الدقيق لخسائر قوات كييف.

المصدر: Lenta.ru