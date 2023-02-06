بوليانسكي: سنحقق أهدافنا في أوكرانيا بوسائل عسكرية إن استمر الغرب بتزويد كييف بالأسلحة

أعلنت روسيا أنها ستحقق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا بوسائل عسكرية في حال استمر الغرب "بعرقلة آفاق السلام" من خلال توريد الأسلحة لأوكرانيا.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "إذا استمر الغرب بعرقلة آفاق السلام في أوكرانيا من خلال توريدات الأسلحة، فإن جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة ستحقق بوسائل عسكرية".

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وأضاف أنه "كما كان قبل أكثر من 80 عاما يتحدانا عدو ماكر، يسعى لتدمير بلادنا وثقافتنا. وأوكرانيا ليست إلا أداة بيديه. وبالتالي علينا أن نوقف نظام كييف من أجل مستقبلنا ومستقبل أطفالنا، ومن أجل مستقبل الأطفال الأوكرانيين الذين يرسل نظام زيلينسكي المجرم آباءهم إلى الحرب بين الإخوة والموت الحتمي".

وأشار إلى أنه من أصل الـ 8 ملايين لاجئ أوكراني هناك 3 ملايين، توجهوا إلى روسيا، مضيفا أن العدد الإجمالي للأوكرانيين الذين انتقلوا إلى روسيا منذ أحداث عام 2014، بلغ أكثر من 5 ملايين.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص "اختاروا المستقبل مع روسيا"، مؤكدا "أننا نثق بهذا المستقبل أيضا وسنقربه بكافة الوسائل المتاحة، ونفضل أن تكون سلمية".

المصدر: نوفوستي