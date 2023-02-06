الدفاع الروسية تعلن عن تصفية نحو 300 جندي أوكراني على كافة المحاور وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتصفية نحو 300 جندي أوكراني على كافة المحاور في منطقة العمليات الخاصة وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، دمرت قواتنا وحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 واللواء الميكانيكي 14 التابع للقوات الأوكرانية في مناطق غريانيكوفكا وسينكوفكا وتيمكوفكا وكراخمالني في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكويا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم تصفية نحو 40 جنديا أوكرانيا.

في محور كراسني ليمانسك هزمت قواتنا وحدات من الألوية الميكانيكية 92 و 25 و 95 التابعة للقوات الأوكرانية في المناطق من ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا في جمهوريو دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي، وتمت تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني وعتاد عسكري وأسلحة.

في محور دونيتسك، حررت قواتنا نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمت تصفية ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا، وتم تدمير عتاد وأسلحة ومستودعات ومخازن وقود.

في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، دمرت قواتنا وحدات الألوية الميكانيكية 72 التابعة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الدفاع الإقليمي رقم 110 الأوكراني في أوغليدار دونيتسك الشعبية ونوفوداروفكا بمنطقة زابوروجيه، وقامت بتصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا.

في محور خيرسون تم تدمير مركبة غراد MLRS القتالية، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع Akatsiya، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع Gvozdika، ومدافع الهاوتزر D-30. كما تم تدمير بالقرب من مدينة أوتشاكوف، منطقة نيكولاييف، مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

تم تدمير محطة رادار متعددة القنوات لتوجيه منظومة الصواريخ المضادة للطائرات S-300 بالقرب من قرية فيليكي برلوك بمنطقة خاركوف.

تم تدمير رادار AN / TPQ-36 أمريكي الصنع مضاد للبطاريات في منطقة دفوريشنايا بمنطقة خاركوف.

دمرت أنظمة دفاعاتنا الجوية أربع مسيرات أوكرانية في مناطق كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونيكولسكوي وفولنوفاكيا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفيليكا ليبيتيخا في منطقة خيرسون.

تم إسقاط 15 صاروخا من نظام HIMARS للصواريخ متعددة الإطلاق في كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكيريلوفكا بلكوفييشنيكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية