أعلن نائب الأمين العام للمنظمة الإنسانية العالمية مارتن غريفيث، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه من المهم للغاية تمديد سريان مبادرة حبوب البحر الأسود في مارس المقبل.

وقال غريفيث: "تسمح مبادرة حبوب البحر الأسود للصادرات الغذائية بالاستمرار في الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، مما يساعد على خفض الأسعار والحفاظ على مصدر مهم للقمح لبرنامج الغذاء العالمي".

ووفقا له: "تمديد المبادرة في مارس أمر حاسم"،مضيفا "ستواصل الأمم المتحدة الضغط لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من روسيا".

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو الماضي، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وانتهى العقد في 18 نوفمبر الماضي، لكنه كان يتم تمديده تلقائيا لمدة 120 يوما في غياب اعتراضات من الأطراف.

والصفقة نفسها هي جزء لا يتجزأ من الصفقة الشاملة، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

المصدر: نوفوستي