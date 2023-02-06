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بوتين يعين نورغالييف في منصب النائب الأول لسكريتير مجلس الأمن الروسي

أخبار روسيا

بوتين يعين نورغالييف في منصب النائب الأول لسكريتير مجلس الأمن الروسي
ria.ru
رشيد نورغالييف
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عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رشيد نورغالييف في منصب النائب الأول لسكريتير لرئيس مجلس الأمن الروسي.

وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

وجاء في المرسوم "تعيين نورغالييف رشيد غوماروفيتش كنائب أول لسكرتير مجلس الأمن الروسي، وذلك بعد إقالته من منصبه (السابق)".

وشغل نورغالييف في السابق منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي.

كذلك أصبح أليكسي شيفتسوف نائبا لسكرتير مجلس الأمن الروسي.

المصدر: نوفوستي

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