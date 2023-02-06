الكرملين: بوتين لا يخطط للحديث مع غروسي خلال زيارته لموسكو

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن بوتين لا يخطط للحديث مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته موسكو.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم لقاء غروسي خلال زيارته إلى موسكو، على أن يلتقي غروسي بزملائه في "روس آتوم" ومع مسؤولين من وزارة الخارجية الروسية.

وكان الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قد قال في وقت سابق إنه لم يتم إحراز تقدم ملموس بشأن المشاورات حول إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوروجيه النووية، فيما يؤكد غروسي على أن "أولويته القصوى هي إنشاء منطقة حماية حول المحطة".

المصدر: RT