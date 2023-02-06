قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك بـ 6 قذائف عيار 155 ملم

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات كييف أطلقت ست قذائف من عيار 155 ملم على الجمهورية.

ووفقا لبيان المكتب: "تم تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية في الساعة 19:40 (بالتوقيت المحلي) على منطقتي أورلوفكا وميكيفكا (حي تشيرفونوغفارديسكي) باستخدام ست قذائف من عيار 155 ملم".

وتتبع منطقة ماكييفكا لمدينة دونيتسك، بجوار المركز الإداري للجمهورية من الشمال الشرقي، ويقع حي تشيرفونوغفارديسكي في الجزء الغربي من المدينة.

وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ويذكر أن دول "الناتو" تستخدم نفس النوع من القذائف، وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى من عيار 155 ملم.

كذلك تم تزويد القوات الأوكرانية، بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار، وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "PZH2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".

المصدر: نوفوستي