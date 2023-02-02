آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /02.02.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uoig
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- بوتين: ردنا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات.. يجب على الجميع فهم ذلك
- بوتين: مهمتنا الرئيسة تكمن في تسخير الظروف للحفاظ على البلاد
- الكرملين: سندفع بكل طاقاتنا للرد على تسليح الغرب لأوكرانيا
- زيلينسكي يعترف بأن روسيا تتكيف مع العقوبات
- صحيفة "التايمز" البريطانية: ألمانيا تعترف بمشاركة الغرب في الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي"
- البرلمان الأوروبي يحث على طرد كل الشركات الروسية من أوروبا والتخلي عن استيراد اليورانيوم
- الأمم المتحدة تدعو لمنح جميع الرياضيين الروس حق المشاركة في المسابقات الدولية
- رئيس برلمان تركيا: الوضع في أوكرانيا كشف عدم فعالية الأمم المتحدة
- لندن تحسم الجدل حول إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
- يطاليا: لن نرسل الدبابات إلى أوكرانيا
- الخارجية الأمريكية: نسعى لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى
- شركات سويسرية كبيرة تتوق للعودة للسوق الروسية
- فرنسا ترسل 150 عسكريا إلى بولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين
- لافروف ونائب وزير الخارجية الصيني يؤكدان عزمهما بناء نظام عالمي أكثر عدلا
- الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار
- "فاغنر" تحكم سيطرتها على مدينة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
- بومبيو: الصين تمثل خطرا أكبر بكثير من روسيا
يتبع..