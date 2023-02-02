فرنسا ترسل 150 عسكريا إلى بولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين

أعلنت الخارجية البولندية أن فرنسا سترسل 150 عسكريا إلى بولندا لتعزيز البعثة الأوروبية لتدريب الجنود الأوكرانيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية البولندية، لوكاش ياسينا، في تغريدة على "تويتر"، يوم الخميس، إنه "في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، سترسل فرنسا 150 عسكريا إلى بولندا".

إقرأ المزيد

وأوضح أن العسكريين الفرنسيين سيقومون بتدريب الجنود الأوكرانيين تحت إشراف القيادة العملياتية للبعثة.

وأكد أن بولندا وفرنسا "تعملان بشكل مشترك على تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا".

يذكر أن القادة الأوروبيين أعلنوا في نوفمبر الماضي عن إطلاق بعثة لتدريب 15 ألف عسكري أوكراني خلال 24 شهرا على أراضي بولندا وألمانيا ودول أوروبية أخرى. ومن المقرر تخصيص 106.7 مليون يورو لهذا الغرض.

المصدر: تاس