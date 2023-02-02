أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بايدن بتأجيل بيع طائرات "إف-16" لتركيا

طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن بمعاقبة تركيا بوقف بيع طائرات "إف-16" حتى ترضخ لطلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى "الناتو".

وقالت السناتور الديمقراطية جين شاهين: "لا يمكن للكونغرس أن يفكر في تقديم مزيد من الدعم لتركيا، بما في ذلك بيع طائرات إف-16، حتى تكمل أنقرة التصديق على بروتوكولات الانضمام (انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو)"، إلى جانبها، وقع السناتور الجمهوري توم تيليس، بالإضافة إلى 23 من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين، هذا الطلب إلى الرئيس.

وتؤكد الوثيقة على أن العلاقة المثمرة وذات المنفعة المتبادلة بين واشنطن وأنقرة هي في مصلحة الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، يعتقد المشرعون أنه "لا يمكن تجاهل" عدم رغبة تركيا في هذه المرحلة في التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى "الناتو".

وقالت شاهين: "نحث رئيس الولايات المتحدة على الامتناع عن بيع مقاتلات إف-16، لتركيا حتى تتوقف عن منع بروتوكولات الانضمام إلى الناتو لفنلندا والسويد، يتفق كلا الطرفين على أن قبول هذين البلدين في الناتو سيجعل الحلف أقوى".

وسبق للولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، كعقوبة لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، ولكن الجيل الرابع "إف-16"، بشرط التفاوض على الصفقة في الكونغرس، حيث يوجد خصوم أقوياء لها.

المصدر: نوفوستي