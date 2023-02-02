رئيس برلمان تركيا: الوضع في أوكرانيا كشف عدم فعالية الأمم المتحدة

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن الوضع في أوكرانيا كشف عدم فعالية الأمم المتحدة، وأكد ضرورة إصلاح هذه المنظمة الدولية.

وأضاف شنطوب في حديث للصحفيين اليوم: "عندما يقول الرئيس رجب طيب أردوغان إن العالم أكثر من 5 دول( دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي)، فهو إنما يكشف الحقيقة والواقع لا أكثر. انظروا إلى الوضع في أوكرانيا. هذا الوضع أظهر مدى عدم فعالية الأمم المتحدة، ومدى ضعف المنظمة عندما يتعلق الأمر بمصالح الدول الخمس".

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ويشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان، انتقد الأمم المتحدة مرات عديدة، وقال إن "العالم أكثر من خمسة (أعضاء يتمتعون بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي)، وينبغي أن يتم تمثيل المسلمين بشكل أفضل في هذه الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي