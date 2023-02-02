زيلينسكي يعترف بأن روسيا تتكيف مع العقوبات

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا تتكيف مع العقوبات بشكل أفضل بمرور الوقت، وطالب الدول الغربية بالإسراع في اعتماد عقوبات جديدة ضد موسكو.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، الموجودة في كييف: "نلاحظ أن وتيرة العقوبات في أوروبا قد تباطأت قليلا، في حين أن روسيا تتأقلم مع العقوبات بسرعة، لذلك من المهم بالنسبة لنا تسريع وتصحيح هذا الوضع".

وقال زيلينسكي إنه ناقش مع فون دير لين الإجراءات التقييدية الممكن فرضها على روسيا، في إطار الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي يجري إعدادها حاليا.

وقالت أورسولا فون دير لاين يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا قبل 24 فبراير- الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي تسع حزم من العقوبات الاقتصادية التي استهدفت مؤسسات وأفرادا روسا منذ فبراير 2022.

ويتواجد قادة من الاتحاد الأوروبي حاليا في كييف، حيث ستعقد قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يوم الجمعة 3 فبراير.

المصدر: تاس