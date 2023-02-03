مدير المخابرات الأمريكية يعلن عن فترة حاسمة مرتقبة في أوكرانيا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز إن الأشهر الستة المقبلة ستكون "حاسمة" فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

تصريحات بيرنز جاءت خلال حديث له في جامعة جورج تاون ونقلتها الصحفية في شبكة CBS أوليفيا غازيس عبر صفحتها في "تويتر" الخميس.

وكتبت الصحفية غازيس: "قال بيرنز إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حرجة.. وأن روسيا تعتمد على الإرهاق السياسي "للغرب... وأن واشنطن لا تعتقد أن موسكو جادة في التفاوض على تسوية".

في 25 يناير ، أعلنت واشنطن عزمها نقل 31 دبابة من طراز M1 Abrams إلى كييف. وفي اليوم ذاته، أكدت الحكومة الألمانية أنها سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، وستصدر الإذن لدول أخرى لإعادة تصدير هذه المركبات.

ووفقًا لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، سيتم إرسال ليوبارد 2 إلى أوكرانيا "نهاية مارس". كما أعلنت كل من بريطانيا والنرويج وبولندا وسلوفاكيا وفرنسا عزمها على تزويد كييف بالدبابات الغربية الصنع. وتتوقع كييف استلام ما يصل إلى 140 دبابة من 12 دولة كدفعة أولى.

وأشار السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف إلى أن درجة التوتر حول الوضع في أوكرانيا تتزايد بسبب قرارات واشنطن وضغطها على الدول الأخرى.

المصدر: تاس