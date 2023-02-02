غروشكو: لا نية لدى روسيا للعودة إلى "مجلس أوروبا"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن "مجلس أوروبا" توقف عن كونه منظمة هادفة لتحقيق وحدة الشعوب الأوروبية، مشيرا إلى أنّه "لا جدوى من عودة روسيا إليه".

وصرّح غروشكو بذلك في مقابلة مع "برلمنتسكايا غازيتا"، وقال ردا على سؤال حول إمكانية العودة إلى المجلس: "اسمحوا لي أن أذكّركم بأن مجلس أوروبا، كما ورد في الفصل الأول من ميثاقه، قد تم إنشاؤه لتحقيق وحدة أكبر للشعوب الأوروبية"

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وأضاف: "ومن خلال جهود الغرب، تحوّل الأمر الآن إلى ضده. وفي مثل هذه المنظمة، نوع من غرفة لتبديل الملابس في الاتحاد الأوروبي، حتى مع أعمال الشغب الخيالية، لا فائدة من العودة."

وفي هذا الجانب، تحدّث نائب وزير الخارجية الروسي عن شرط التفاعل بين روسيا ومجلس أوروبا.

وقال: "سيكون التفاعل المؤكد بين روسيا ومجلس أوروبا ممكنا في إطار الاتفاقيات والبروتوكولات المتبقية لهما، والتي تشارك فيها موسكو، ولكن فقط على قدم المساواة مع احترام المصالح الروسية.

وانسحبت روسيا من مجلس أوروبا في مارس 2022.

وأوضحت الخارجية الروسية حينها أن دول الناتو والاتحاد الأوروبي، "تسيء استغلال أغلبيتها في مجلس أوروبا، وتحول هذه المنظمة باستمرار إلى أداة لسياسة مناهضة لروسيا."

المصدر: تاس