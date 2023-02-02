إيطاليا: لن نرسل الدبابات إلى أوكرانيا

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن روما تمتنع عن تزويد أوكرانيا بالدبابات، مشيرا إلى أن بلاده تزوّد كييف بأسلحة دفاعية فقط وليس بأسلحة هجومية.

وقال تاجاني على هواء قناة Rai Italia: "لم نرسل دبابات ولن نرسلها".

وفي تصريحات سابقة، أكّد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أن بلاده التي تقدّم المساعدة لأوكرانيا، لا "تبني جبهة مناهضة لروسيا"..

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وأكد في تصريحات عبر برنامج تلفزيوني على أثير قناة Rai 3 : "كان (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف محقا عندما قال إن الشعب الإيطالي ليس هو من يصنع الحواجز."

وبحسب كروسيتو، فإن إيطاليا "لم تبنِ جبهة معادية لروسيا، لكنها بدأت في مساعدة الدولة التي غزتها روسيا".

هذا وقد ذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الدبابات الغربية التي تم تزويد كييف بها "ستُحرق."

المصدر: RT