وزارة الدفاع الإيطالية: نحن لا نبني جبهة معادية لروسيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أن بلاده التي تقدّم المساعدة لأوكرانيا، لا "تبني جبهة مناهضة لروسيا".

وقال في تصريح يوم الأحد، عبر برنامج تلفزيوني على أثير قناة Rai 3: "كان (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف محقا عندما قال إن الشعب الإيطالي ليس هو من يصنع الحواجز."

وبحسب كروسيتو، فإن إيطاليا "لم تبنِ جبهة معادية لروسيا، لكنها بدأت في مساعدة الدولة التي غزتها روسيا".

وأضاف: "كان علينا أن نحكم على حقيقة ما حدث - الدولة، الدولة الصديقة التي تعاونّا معها، والتي تمثل 40 بالمئة من احتياجاتنا من الغاز، ارتكبنا بشكل غير متوقع عملا أجبرنا <...> على مساعدة الدولة التي تعرضت للهجوم لحماية مواطنيها ووحدة أراضيها"، بحسب قول وزير الدفاع.

وأردف في هذا الجانب: "كان اختيارا صعبا ويستمر كذلك كل يوم".

وتابع عبر البرنامج التلفزيوني: "سوف نستخدم الاحترام الذي اكتسبته هذه الأمة على مر القرون لمحاولة ترتيب طاولة مفاوضات، ولكن في الوقت الحالي حكمنا على تصرفات روسيا قاس ولا لبس فيه".

المصدر: تاس