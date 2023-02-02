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لندن تحسم الجدل حول إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

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لندن تحسم الجدل حول إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا
Globallookpress
طيار حربي بريطاني يستعد للإقلاع على متن طائرة مقاتلة
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أعلن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، أن أسرع فترة تدريب يستغرقها طيار المقاتلة في المملكة 35 شهرا، ولذلك لا جدوى من نقل الطائرات المقاتلة إلى القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الخميس، عن المتحدث باسم سوناك قوله: "سنواصل الاستماع إلى الأوكرانيين واتخاذ قرارات صائبة على المدى الطويل، لكن من أجل فهم الموقف (يمكنني القول إن) أسرع برنامج لتدريب طيار جديد يستغرق حوالي 35 شهرا."

كما أوضح أن التدريب الاعتيادي للطيارين وحتى العاجل منه يستمر لفترة أطول، وأن "برنامج التدريب على المقاتلات الحالية يستغرق 5 سنوات."

يُشار إلى أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أعلن يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بخصوص "استحالة" تسليم طائرات مقاتلة إلى كييف، لافتا إلى أنّه في الوقت الحالي ترى لندن أنه "من الصواب الاحجام عن إرسالها الى أوكرانيا".

المصدر: تاس

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