شركات سويسرية كبيرة تتوق للعودة للسوق الروسية

كشف تقرير سويسري أن قرابة 6 بالمئة من الشركات السويسرية الكبرى التي غادرت روسيا على هامش الأحداث في أوكرانيا أو علقت أعمالها تنوي العودة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أفاد تقرير نشره الخميس مركز الأبحاث التابع لبنك "كريدي سويس" السويسري، بناء على نتائج مسح شمل 650 شركة، منها 50 شركة كبيرة، أن 6 بالمئة من الشركات الكبيرة التي شملها الاستطلاع تخطط لاستئناف أنشطتها في روسيا خلال السنوات الثلاث المقبلة". وتنفيذ هذه الخطط يعتمد على الوضع في أوكرانيا.

وذكر الخبراء في التقرير أن العقوبات التي فرضت ضد روسيا تقيد بشدة نشاط الشركات السويسرية التجاري. على الرغم من عدم وجود حظر كامل على النشاط التجاري مع روسيا، يجب موازنة الأمور بعناية، وما إذا كان من المنطقي الحفاظ على العلاقات التجارية في هذه الظروف الصعبة".

تلفت الدراسة: أنه يجب على الشركات أن تأخذ في الاعتبار، مخاطر السمعة، لا سيما عند العمل مع الدول التي تشارك في فرض العقوبات.

وأفاد بأن ما يقرب من 40 بالمئة من الشركات السويسرية التي شملها الاستطلاع عن نظرتهم السلبية لقرار سويسرا المشاركة في العقوبات ضد روسيا.

المصدر: تاس