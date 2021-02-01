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مسؤول صيني يتهم بومبيو بـ"محاولة تقويض علاقات بكين مع الإدارة الأمريكية الجديدة"

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مسؤول صيني يتهم بومبيو بـ
Reuters JONATHAN ERNST
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
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اتهم مسؤول من منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، شو غيشيانغ، وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بمحاولة "تقويض علاقات بكين مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

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وأشار شو، إلى أن بومبيو حاول تقويض علاقات بكين مع الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، من خلال إعلان أن تصرفات الصين ضد جماعة الإيغور هي "إبادة جماعية".

وقال شو، المتحدث باسم الحزب الشيوعي في شينجيانغ: "لماذا يقدم مثل هذا العرض، مثل هذه المهزلة ، يقول كذبة القرن؟". 

وأضاف: "يريد (بومبيو) أن يزرع ألغاما أرضية، ويضع عقبات أمام الحوار مع الإدارة الأمريكية المقبلة".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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