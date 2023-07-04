الجيش الإسرائيلي يجتاح جنين بالجرافات والطائرات.. آخر التطورات لحظة بلحظة
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ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس عملية عسكرية على جنين قد تستمر 48 ساعة تتخللها غارات جوية بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".
وقالت "القناة 12" إن من بين القوات التي تشارك في اجتياح جنين "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".
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